Правительство Турции продлило еще на три месяца режим ЧП

БАКУ/Trend/ - Правительство Турции продлило режим ЧП еще на три месяца, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

"Правительство приняло решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно направлено на утверждение в парламент", - заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг по итогам заседания кабинета министров

Также на заседании кабмина было принято решение о закрытии воздушного пространства Турции для полетов из Курдской автономии Ирака.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В апреле и июле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Текст: Талех Агавердиев)