При обвале шахты в Турции погибли пятеро шахтеров

17 октября 2017 17:27 (UTC+04:00)

Пять шахтеров, оказавшихся во вторник под завалами в угольной шахте в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, погибли, поиск еще одного рабочего продолжается, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Ранее турецкие СМИ сообщили об обвале породы на одной из угольных шахт в Ширнаке. По первоначальной информации, семь шахтеров были спасены, однако эти данные не подтвердилась. Сообщается, что из семи поднятых на поверхность человек пятеро погибли, двое ранены.

Спасательная операция по поиску еще одного шахтера продолжается.

Azernews Newspaper
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