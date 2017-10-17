Парламент Турции утвердил решение правительства о продлении режима ЧП

17 октября 2017 21:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что за внесенный правительством законопроект проголосовало большинство парламентариев.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В апреле и июле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

Azernews Newspaper
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