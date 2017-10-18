Премьер Турции призвал к реформе Совета Безопасности ООН

18 октября 2017 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал к проведению реформы Совета Безопасности ООН, сообщают в среду турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что мир намного больше чем просто "пятерка".

Премьер-министр отметил, что СБ ООН должен отвечать нынешним требованиям мирового сообщество.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно призывал к проведению реформ в СБ ООН.

По словам Эрдогана, в настоящее время западные страны не делают ничего, чтобы предотвратить или остановить такие тенденции как ксенофобия, расизм или распространение враждебности к исламу.

«Хотим, чтобы Совет Безопасности ООН обрел демократическую, транспарентную и справедливую структуру», - сказал Эрдоган

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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