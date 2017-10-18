Анкара прилагает все усилия для безопасного отдыха россиян

18 октября 2017 15:47 (UTC+04:00)

Проблем и вопросов, вызывающих беспокойство, для поездок и отдыха российских граждан на территории Турции не существует. Об этом заявил в среду журналистам посол Турции в России Хюсейн Дириоз, передает ТАСС.

"Каких-либо проблем и вопросов, вызывающих беспокойства, не существует, - сказал посол. - Мы придаем условиям безопасности большое значение. Прилагаем все усилия для безопасного отдыха россиян".

"У нас есть механизм контроля мониторинга и ситуации, - отметил дипломат. - В октябре планируется заседание комиссии по мониторингу ситуации в сфере безопасности в Анталии, на которой будут обсуждаться вопросы, вызывающие беспокойство. Ситуация под контролем".

Azernews Newspaper
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