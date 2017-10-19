Анкара надеется на скорое решение визовой проблемы с США

19 октября 2017 02:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переговоры по урегулированию проблемы с визами продвигаются в позитивном русле, и, думаю, в ближайшие дни прояснятся детали вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают турецкие СМИ.

По его словам, делегация Госдепартамента США по итогам переговоров в Анкаре вернется в Вашингтон и проинформирует руководство своей страны о позиции Турции.

"Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен. Нет никаких причин заявлять обратное. Ситуация не безвыходная", - сказал Калын.

Пресс-секретарь отметил, что напряженность в отношениях двух стран возникла после задержания сотрудников дипмиссии США в Турции.

"Следует доверять системе правосудия Турции, в дела которой мы не вправе вмешиваться. Американская сторона также должна учитывать фактор независимости судебной системы", - добавил Калын.

Отметим, что ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган отметил, что посол Джон Басс не представляет США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

Azernews Newspaper
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