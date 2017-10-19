Партнерство между США и Турцией не отражается в отношениях двух стран - Эрдоган

19 октября 2017 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Декларируемые принципы партнерства между США и Турцией, на деле не проявляются в отношениях двух стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в четверг турецкие СМИ.

Эрдгоан отметил, что США своими действиями против Турции, по сути, выходит за рамки сотрудничества.

Комментируя последнее обострение отношений между США и Турцией, Эрдоган отметил, что отсутствие продвижения в разрешении этого кризиса, является серьезной проблемой.

Отметим, что делегация США, прибывшая ранее в Турцию для ведения переговоров по урегулированию кризиса в отношениях между двумя странами, выдвинула ряд условий для нормализации отношений.

Одно из условий, выдвинутых американской делегацией для нормализации отношений между двумя странами, связано с представлением доказательств того, что арестованный ранее сотрудник генконсульства США в Турции имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена. Другое условие заключалось в том, что Турция должна всесторонне информировать США о ходе следствия.

МИД Турции отклонил условия делегации США, которые были выдвинуты в ходе переговоров по нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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