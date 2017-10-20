В Иране будет создан совместный университет стран D-8 - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В Иране будет создан совместный университет стран-участниц саммита D-8, сказал, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана студенты из всех стран-участниц D-8 будут учиться в этом университете.

Президент Турции отметил, что страны D-8 должны укреплять отношения во всех сферах.

Отметим, что, выступая сегодня на саммите D-8, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что состав D-8 должен расширяться.

Эрдоган отметил, что должны расширяться как экономические, так и политические связи между странами, участвующими в саммите D-8.

Президент Турции также отметил, что государства-участники D-8 должны использовать свою национальную валюту во взаимной торговле.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в саммите D-8.

В Стамбуле в пятницу проходит саммит стран-участников D-8: в этом форуме принимают участие Турция, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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