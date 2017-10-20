Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс важное событие - Эрдоган

20 октября 2017 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которое состоится 30 октября в Баку, является важным событием, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана он с первого дня верил в важность реализации этого проекта.

Напомним, что железная дорога БТК строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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