МИД Турции осудил теракт в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракты, совершенные в Кабуле и провинции Гур. Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном в пятницу.

"Решительно осуждаем нападения на святые места, которые нарушили общественное спокойствие Афганистана", - говорится в заявлении. МИД также выражает соболезнования родным погибших, афганскому народу и правительству, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным, в результате взрывов в мечетях в Афганистане погибло 59 человек, 55 получили ранения.