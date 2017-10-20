МИД Турции осудил теракт в Афганистане

20 октября 2017 22:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракты, совершенные в Кабуле и провинции Гур. Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном в пятницу.

"Решительно осуждаем нападения на святые места, которые нарушили общественное спокойствие Афганистана", - говорится в заявлении. МИД также выражает соболезнования родным погибших, афганскому народу и правительству, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным, в результате взрывов в мечетях в Афганистане погибло 59 человек, 55 получили ранения.

Azernews Newspaper
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