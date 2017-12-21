В Турции перевернулся автобус со студентами, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Конья на юго-западе страны перевернулся автобус, перевозивший студентов, сообщают в четверг турецкие СМИ.
В результате ДТП пострадали 18 студентов. Все они доставлены в ближайшие больницы.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.
Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @rhafizoglu
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