В Турции переименуют улицу в ответ на действия ОАЭ

После публикации в Twitter поста министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида аль-Нахаяна об османском главнокомандующем Фахреттине Паше, который якобы похитил исламские реликвии в начале прошлого века из Медины и перевез их в Турцию, турецкая сторона приняла ответные меры, сообщают турецкие СМИ.

Администрация Анкары приняла решение о переименовании улицы в турецкой столице, где расположено посольство ОАЭ, в улицу Фахреттина Паши.

Таблички на улице будут сменены уже в начале следующей недели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.