Задержанных в Восточном Иерусалиме троих граждан Турции отпустили на свободу

Задержанные накануне в Восточном Иерусалиме трое граждан Турции решением израильского суда выпущены под залог, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, вчера в районе мечети Аль-Акса израильские полицейские остановили группу граждан Турции, среди которых находились и дети.

Полицейские потребовали у них снять футболки с изображением турецкого флага, заявив, что в противном случае им будет воспрещен вход в Аль-Аксу. В результате возникшего противостояния со стражами порядка двое граждан Турции - Абдуллах Кызылырмак и Мехмет Каргылы, были задержаны.

Как сообщается, наряду с ними перед судом предстал еще один гражданин Турции, который ранее также был задержан израильской полицией.



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