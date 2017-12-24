БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил продолжения контактов с главой Белого Дома Дональдом Трампом, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Конечно, мы можем выйти на связь с главой Белого дома по тому или иному поводу. Однако на данный момент конкретного решения по этому вопросу не принято", - сказал Эрдоган комментируя возможность новых встреч и бесед с президентом США.

Президент Турции отметил, что сторонники террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETО) пытаются максимально нажиться на Африке, активно прикрывая свои преступные намерения гуманитарной деятельностью и открытием образовательных учреждений.

"События попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года показали миру истинное лицо этого террористического течения. Многие африканские страны сразу же после попытки переворота депортировали пособников FETО и передали школы террористического течения в ведение Фонда просвещения Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, с каждым днем число подобных школ растет. Анкара полна решимости пресечь деятельность этой своры преступников и на Африканском континенте, отметил турецкий лидер.

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