В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года, на основании которого с госслужбы уволены еще 2756 человек, сообщают турецкие СМИ.

Согласно постановлению, из ВС Турции уволены 637 человек, в том числе 155 —из сухопутных войск, 155 — из ВМС, а 327 – из ВВС. Увольнения коснулись также сотрудников жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, государственных университетов. Кроме того, закрыты 17 общественных организаций, в том числе семь фондов.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

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