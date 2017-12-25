БАКУ /Trend/ - Турция и Саудовская Аравия обсудят региональные вопросы во время визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Саудовское королевство, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Бинали Йылдырыма в Саудовскую Аравию состоится 27 декабря текущего года.

В рамках визита Бинали Йылдырым встретится с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом а также с наследным принце Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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