Почти 70% турецкого населения не верит в возможность вступления Турции в ЕС

27 декабря 2017 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Порядка 68,8 процента турецкого населения не верит в возможность вступления Турции в Европейский союз, пишут в среду турецкие СМИ, со ссылкой на итоги опроса проводимого турецким Фондом экономического развития (İKV).

Согласно итогам опроса, 31,2 процента турецких граждан верит, что Турция сможет стать полноправным членом ЕС.

СМИ сообщают, что свыше 50 процентов турецкого населения считает, что Россия является важным стратегическим партнером Турции.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.
Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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