Госдеп США продолжит взаимодействие с Турцией по вопросу задержанного дипломата

Госдепартамент США, несмотря на возобновление процесса выдачи виз турецким гражданам, по-прежнему обеспокоен арестом сотрудника американской миссии в Турции и продолжит работать с турецкими властями по разрешению этого вопроса во взаимовыгодном ключе, говорится в сообщении госдепартамента США в четверг, передает РИА Новости.

"Мы по-прежнему имеем серьезные опасения из-за наличия обвинений в адрес арестованного местного сотрудника нашей миссии в Турции. Мы также обеспокоены судебным делопроизводством против американских граждан, которые были арестованы… Американские чиновники продолжат сотрудничать с их турецкими коллегами, чтобы найти удовлетворяющее все стороны решение", - говорится в сообщении.

В октябре американские власти выразили глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза, заявив, что выдвинутые против него обвинения необоснованные и подрывают давние партнерские отношения с Турцией.

Топуз обвиняется турецкими властями в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.