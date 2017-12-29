В Турции раскрыли детали договора с Россией о поставках С-400

29 декабря 2017 22:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписанный Москвой и Анкарой договор о поставках зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество, говорится в заявлении секретариата оборонной промышленности Турции, сообщают турецкие СМИ.

"Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта. Мы продолжаем работу, направленную на удовлетворение нужд нашей ПВО ЗРК собственного производства, для чего ведутся переговоры с другими заинтересованными странами и компаниями", — говорится в документе.

Отмечается, что стороны приняли решение не разглашать информацию о деталях оплаты и технических аспектах соглашения.

Ранее в пятницу Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата Оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

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Azernews Newspaper
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