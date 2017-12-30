Путин отметил прогресс в отношениях России и Турции

30 декабря 2017 13:39 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества, сообщила в субботу пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

В поздравлении глава российского государства подчеркнул, что "в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей".

"Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надежный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта", – говорится в послании.

Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и активной совместной работы по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

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