Турция примет против PYD те же меры, что и против ИГ - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Против террористов PYD в Сирии будут приняты те же меры, что и против боевиков ИГ («Исламское государство»). Об этом в субботу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передают турецкие СМИ.

"Если в Сирии все хорошо, так почему же более трех миллионов беженцев продолжают жить в Турции? Потому что и власти Турции, и эти люди прекрасно знают, что по ту сторону границы продолжается насилие", - сказал Эрдоган.

По словам главы турецкого государства, после того, как ВС Турции очистят сирийские Африн и Мюнбич от террористов, местные жители смогут вернуться в свои дома.

Президент Турции также сказал, что США продолжают активно снабжать оружием террористов, действующих вдоль сирийско-турецкой границы.

Он добавил, что Турция хочет сотрудничать с США в Сирии точно так же, как сотрудничает с Россией и Ираном.

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