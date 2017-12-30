Турция примет против PYD те же меры, что и против ИГ - Эрдоган

30 декабря 2017 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Против террористов PYD в Сирии будут приняты те же меры, что и против боевиков ИГ («Исламское государство»). Об этом в субботу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передают турецкие СМИ.

"Если в Сирии все хорошо, так почему же более трех миллионов беженцев продолжают жить в Турции? Потому что и власти Турции, и эти люди прекрасно знают, что по ту сторону границы продолжается насилие", - сказал Эрдоган.

По словам главы турецкого государства, после того, как ВС Турции очистят сирийские Африн и Мюнбич от террористов, местные жители смогут вернуться в свои дома.

Президент Турции также сказал, что США продолжают активно снабжать оружием террористов, действующих вдоль сирийско-турецкой границы.

Он добавил, что Турция хочет сотрудничать с США в Сирии точно так же, как сотрудничает с Россией и Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин отметил прогресс в отношениях России и Турции
Турция 13:39
Эрдоган не исключил продолжения контактов с главой Белого Дома Дональдом Трампом
Турция 24 декабря 16:43
Позиция США по Иерусалиму - "черное пятно" в истории мировой демократии - Эрдоган
Турция 22 декабря 12:48
Президенты Турции и Ирана проводят встречу в Стамбуле
Политика 13 декабря 20:04
США больше не являются посредником в переговорах между Палестиной и Израилем - Эрдоган
Другие страны 13 декабря 18:21
Кредитное соглашение с Турцией по ВТС согласовано, сообщил Путин
Россия 12 декабря 00:07
Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом прошли по-деловому и конструктивно
Россия 11 декабря 22:59
В Анкаре началась встреча президентов России и Турции
В мире 11 декабря 21:18
Путин прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом
В мире 11 декабря 20:16
Назарбаев и Эрдоган обсудили проведение саммита ОИС, посвященного Иерусалиму
Турция 9 декабря 16:22
Президент Турции призвал Грецию выдать подозреваемых в попытке переворота
Турция 7 декабря 19:44
Путин в четверг вечером проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Турция 7 декабря 16:46
Анкара готова решительно ответить на угрозы территориальной целостности - Эрдоган
Турция 4 декабря 01:32
Эрдоган обвинил бизнесменов, пытающихся перевести свои активы за границу, в предательстве
Турция 4 декабря 01:28
Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Турция 30 ноября 20:50
Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия сирийским курдам
В мире 24 ноября 20:41
Президенты Турции и США обсудили двусторонние отношения
Турция 24 ноября 20:18
Россия, Турция и Иран продолжат сотрудничать до окончательного разгрома ИГ
В мире 22 ноября 21:00