БАКУ /Trend/ - Турция и Франция обсудят региональные вопросы во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Париж, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Эрдогана в Париж состоится пятого января по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Президенты двух стран обсудят вопрос объявления Иерусалима столицей Израиля, ситуацию в Ираке, Сирии и Иране, а также отношения Турции и ЕС.

Сообщается, что стороны также намерены подписать соглашения о военной сфере.

Ожидается, что Турция и военная компания EUROSAM подпишут соглашения о купле-продаже ракет дальнего действия Aster- 30 Block 1 NT.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.