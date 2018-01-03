БАКУ /Trend/ - Турция и Франция обсудят региональные вопросы во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Париж, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что визит Эрдогана в Париж состоится пятого января по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Президенты двух стран обсудят вопрос объявления Иерусалима столицей Израиля, ситуацию в Ираке, Сирии и Иране, а также отношения Турции и ЕС.
Сообщается, что стороны также намерены подписать соглашения о военной сфере.
Ожидается, что Турция и военная компания EUROSAM подпишут соглашения о купле-продаже ракет дальнего действия Aster- 30 Block 1 NT.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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