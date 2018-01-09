Эрдоган поблагодарил лидера оппозиции за поддержку

9 января 2018 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил лидера оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели за поддержку в вопросе президентских выборов, пишут во вторник турецкие СМИ.

Как заявил ранее Бахчели, MHP поддержит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

По словам Эрдогана, заявление Бахчели направлено на сохранение политической стабильности и единство народа.

«Я готов обсудить любые темы с Бахчели», - сказал президент Турции.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей. Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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