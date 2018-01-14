Турция считает неприемлемым создание новых «сил безопасности границы» в Сирии

14 января 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Планы Вашингтона по созданию новых «сил безопасности границы» на контролируемой им территории Сирии неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пишут турецкие СМИ.

«Соединенные Штаты делают шаги, которые легитимизируют террористическую организацию. Это вызывает обеспокоенность, и является неприемлемым», - сказал Калын.

Ранее коалиция, возглавляемая с США, совместно с Сирийскими демократическими силами начала формирование новых «сил безопасности границы» в Сирии. Как сообщил представитель коалиции Томаса Вила, их численность должна составить приблизительно 30 тысяч человек.

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