Послы РФ, Ирана и США приглашены в МИД Турции для информирования об операции в Африне

20 января 2018 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - Послы России, Ирана и временный поверенный в делах США были приглашены в МИД Турции для информирования о развитии событий в сирийском Африне, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны.

Ранее Гнештаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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