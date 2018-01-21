Турецкий Килис вновь подвергся ракетному обстрелу: 7 раненых

21 января 2018 22:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территорию турецкой провинции Килис упали четыре ракеты, запущенные с территории Сирии, пишут в воскресенье турецкие СМИ.

Сообщается, что ракеты запущены сирийским крылом РПК ("Рабочая пария Курдистана") PYD/YPG. В результате обстрела семь человек получили ранения.

Раненые были доставлены в больницу, их состояние нормальное.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года.

Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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