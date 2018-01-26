Турция может открыть еще один фронт на севере Сирии

26 января 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция может открыть еще один фронт на севере Сирии в районе Мунбич, находящемся под контролем террористических организаций PYD и YPG. Об этом сказал Trend в пятницу источник в ВС Турции.

По его словам, Мунбич является центром их дислокации.

«ВС Турции вместе со Свободной сирийской армией (ССА) успешно продолжают военные операции по освобождению района Африн", - сказал источник, добавив, что меры в рамках операции «Оливковая ветвь» не ограничатся районом Африна.

Отметим, что в рамках операции «Оливковая ветвь» ВВС Турции накануне впервые нанесли бомбовый удар по сирийскому городу Мунбич, находящемуся под контролем террористических организаций PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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