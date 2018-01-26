Население Африна приветствует операцию «Оливковая ветвь» - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Население Африна приветствует операцию «Оливковая ветвь», которая направлена против террористов PYD и YPG, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Министр сказал, что США не вправе учить Турцию правам человека.

«Мы не забыли, что творили американские солдаты после оккупации Ирака», - сказал Чавушоглу.

По его словам, если Штаты волнует борьба Турции с террористами, то пусть они об этом открыто скажут.

Чавушоглу отметил, что Турция, в отличие от США, не делает никаких различий между террористическими организациями.

«Турция полностью уничтожит террористов в Сирии, и эти земли будут переданы гражданам Сирии», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что в рамках операции «Оливковая ветвь» ВВС Турции накануне впервые нанесли бомбовый удар по сирийскому городу Мунбич, находящемуся под контролем террористических организаций PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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