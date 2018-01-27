Эрдоган заявил, что в случае необходимости армия Турции дойдет до Идлиба

27 января 2018 18:01 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил в субботу, что военнослужащие республики при необходимости из сирийского района Африн дойдут и до Идлиба. Об этом сообщает телеканал NTV, сообщает ТАСС.

"Сейчас идет операция в Африне. Сейчас нация, как это было 15 июля [во время переворота], идет на Африн, - отметил он. - Если на то будет воля Аллаха, то мои солдаты дойдут и до Идлиба".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Турции уничтожили 447 террористов в рамках операции "Оливковая ветвь" - Генштаб
Турция 22:22
В турецкую провинцю Хатай упала ракета: ранен ребенок
Турция 20:18
В Нидерландах совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры
Общество 18:55
Турция ждет шагов от США после заявления помощника Трампа о поставках вооружений курдам
Турция 16:01
Самед Сеидов: Турция выполняет сегодня самую тяжелую миссию
Политика 15:06
В Сирии не осталось террористов ИГ - Эрдоган
Турция 14:21
В ходе операции «Оливковая ветвь» было ранено 30 турецких военнослужащих
Турция 11:46
Самую тяжелую борьбу с отрядами ИГ в Сирии вела именно Турция - премьер-министр
Турция 26 января 23:22
Население Африна приветствует операцию «Оливковая ветвь» - МИД Турции
Турция 26 января 17:29
Турция намерена освободить от террористов сирийский Мунбич – Эрдоган
Турция 26 января 13:08
Президент Турции поблагодарил азербайджанскую делегацию в ПАСЕ за поддержку операции «Оливковая ветвь»
Политика 26 января 13:07
Операция «Оливковая ветвь» продолжается успешно и беспощадно – Эрдоган
Турция 26 января 12:46
Россия планирует поставить Турции противопожарные вертолеты
Россия 26 января 12:25
В Африне уничтожено более 20 опорных пунктов террористов - Генштаб Турции
Турция 26 января 10:14
Турция может открыть еще один фронт на севере Сирии
Турция 26 января 09:56
Президент Турции прибыл к сирийской границе
Турция 25 января 20:39
Турция опровергла сообщения о заморозке поставок оружия из Германии
Турция 25 января 18:05
Германия остановила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в сирийском Африне
Европа 25 января 16:46