ВС Турции уничтожили 447 террористов в рамках операции "Оливковая ветвь" - Генштаб

БАКУ /Trend/ - В ходе операции «Оливковая ветвь» было уничтожено 447 террористов. Об этом как передают турецкие СМИ, говорится в заявлении Генштаба Турции.

«По меньшей мере двое турецких военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в субботу в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии», - отмечается в заявлении.

Генштаб также сообщает, что в рамках операции уничтожено 447 террористов, 22 самолета ВВС Турции уничтожили 42 цели.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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