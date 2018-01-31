Перенесено турне президента Турции по латиноамериканским странам

31 января 2018 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перенесено турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по латиноамериканским странам, пишут в среду турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

О причине переноса турне и том, когда оно состоится, не сообщается.

Ранее сообщалось о планируемом визите президента Турции в Бразилию, Парагвай и Венесуэлу после визита в Ватикан.

Пятого февраля состоится визит Эрдогана в Ватикан по приглашению Папы Римского Франциска. Это будет первый за последние 59 лет визит в Ватикан высокопоставленных лиц Турции на уровне президента страны.

В рамках визита ожидается обсуждение решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, что в 2014 году Папа Франциск посетил Турцию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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