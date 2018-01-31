Чавушоглу и Тиллерсон обсудили Сирию и Ирак

31 января 2018 22:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации дипломатических источников, стороны обсудили Конгресс сирийского национального диалога, прошедший в Сочи, операцию "Оливковая ветвь" в Сирии и ситуацию в Ираке.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG. В рамках операций уничтожены свыше 700 террористов.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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Azernews Newspaper
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