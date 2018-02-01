В Африне от террористов освобождено около 30 населенных пунктов

1 февраля 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне от террористов освобождены 27 населенных пунктов, сообщают в четверг турецкие СМИ со ссылкой на военный источник.

Сообщается, что в настоящее время операция ведется в семи направлениях на территории Сирии. Также с территории Турции ведется артиллерийский обстрел позиций террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG. В рамках операций уничтожены свыше 700 террористов.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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