В Турции задержан член ИГ, гражданин России

1 февраля 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны задержан член террористической организации «Исламское государство» (ИГ), гражданин России, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Задержанный, что имя не разглашается, принимал участие в военных действиях в Сирии в рядах террористов ИГ.

Также сообщается, что он разыскивался Интерполом.

Ожидается, что террорист будет передан российским властям.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ходе конгресса нацдиалога по Сирии были созданы два комитета
Россия 30 января 18:54
Лавров поблагодарил Иран, Турцию и ООН за работу по подготовке конгресса в Сочи
Россия 30 января 14:22
Де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога
Россия 29 января 11:13
В рамках операции «Оливковая ветвь» ВС Турции заняли гору Бурсея
Турция 28 января 17:24
Иранские военные ликвидировали нескольких боевиков ИГ на западе страны
Общество 28 января 01:12
Постпред Сирии при ООН обвинил США в поддержке ИГ
Арабские страны 26 января 21:34
Лавров и Де Мистура обсудили подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии
Россия 26 января 19:21
В Турции конфискованы похищенные в Ираке и Сирии исторические ценности
Турция 26 января 14:47
Президент Турции прибыл к сирийской границе
Турция 25 января 20:39
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию
Россия 24 января 17:32
В Турции задержан еще один "министр" ИГ
Турция 24 января 09:30
С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 260 террористов
Турция 24 января 01:56
ВС Турции открыли новый фронт в Сирии
Турция 23 января 05:48
Постпред Франции при ООН допустил возможность распада Сирии
В мире 23 января 04:18
Джонсон и Тиллерсон обсудили, как завершить правление Асада
В мире 23 января 00:00
США надеются на создание совместно с Турцией "зоны безопасности" в Сирии
США 22 января 21:50
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине
Россия 22 января 15:23
Лавров: США пытаются контролировать территорию на турецко-сирийской границе
Турция 22 января 15:05