В Турции задержан член ИГ, гражданин России

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны задержан член террористической организации «Исламское государство» (ИГ), гражданин России, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Задержанный, что имя не разглашается, принимал участие в военных действиях в Сирии в рядах террористов ИГ.

Также сообщается, что он разыскивался Интерполом.

Ожидается, что террорист будет передан российским властям.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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