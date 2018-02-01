При взрыве в столице Турции пострадали три человека (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - При взрыве в столице Турции Анкаре пострадали три человека, пишет Haberturk.
Как заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа здание на момент взрыва было пустым. "Три человека получили легкие ранения. Погибших нет", - добавил губернатор.
На месте ведутся соответствующие работы.
21:20 (GMT+4) В столице Турции городе Анкаре прогремел взрыв, сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что взрыв произошел в административном здании налогового управления в районе Чукурамбар.
Причиной взрыва послужила утечка газа. О погибших или пострадавших не сообщается.
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