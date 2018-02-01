При взрыве в столице Турции пострадали три человека (ФОТО) (Обновлено)

1 февраля 2018 22:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При взрыве в столице Турции Анкаре пострадали три человека, пишет Haberturk.

Как заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа здание на момент взрыва было пустым. "Три человека получили легкие ранения. Погибших нет", - добавил губернатор.

На месте ведутся соответствующие работы.

21:20 (GMT+4) В столице Турции городе Анкаре прогремел взрыв, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел в административном здании налогового управления в районе Чукурамбар.

Причиной взрыва послужила утечка газа. О погибших или пострадавших не сообщается.

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