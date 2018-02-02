Генштаб Турции сообщил об уничтожении группы террористов на территории Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили отряд террористов РПК, который планировал проникнуть на территорию Турции с севера Ирака, об этом говорится в сообщении Генштаба Турции распространенном в пятницу.

Согласно сообщению Генштаба в рамках операции против террористов также уничтожено четыре опорных пунктов РПК.

Отметим, что накануне в турецкой провинции Хаккари на границе с Ираком, было совершено нападения на воинскую часть, в результате чего погиб один турецкий военнослужащий и пятеро получили ранения.

Напомним что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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