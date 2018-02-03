Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре признали терактом

3 февраля 2018 07:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Взрыв, прогремевший в здании налоговой инспекции в Анкаре, был терактом, подозреваемый в его совершении связан с террористической организацией PKK/YPG, говорится в заявлении администрации губернатора турецкой столицы, опубликованном в пятницу, пишут турецкие СМИ.

В четверг в Анкаре прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека.

"В результате экспертиз на месте взрыва найдены доказательства того, что было использовано взрывное устройство. Данные, полученные с камер наружного наблюдения свидетельствуют, что мужчина оставил на входе в налоговую инспекцию сумку, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в рамках проведенной операции в провинции Османие один из подозреваемых, у которого были обнаружены фальшивые документы, был убит. Им оказался уроженец провинции Мардин Эрсен Эртоган 1991 года рождения.

«Задержаны два человека, которые ему помогали»,- говорится в документе.

Ранее в Анкаре в здании налогового управления произошел взрыв. По первоначальной версии причиной взрыва была утечка газа. В результате взрыва три человека получили легкие ранения.

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