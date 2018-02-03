В рамках операции "Оливковая ветвь" погибли еще пять турецких военнослужащих (Обновлено)

3 февраля 2018 21:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках продолжающейся операции "Оливковая ветвь" погибли еще пять турецких военнослужащих, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в районе Шейх Хороз на северо-востоке Африна один из снарядов, выпущенных террористами, попал в танк ВС Турции. В результате погибли пять военнослужащих, находящихся в тот момент в танке.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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