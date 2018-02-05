Турция подозревает США в гибели своих военных в Африне – СМИ

БАКУ /Trend/ - Анкара подозревает США в гибели пяти турецких военнослужащих в Африне, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, обнаружено, что турецкий танк в Африне был подбит из противотанкового реактивного комплекса (ПТРК) «Джавелин» (Javelin) американского производства.

СМИ пишут, что ранее Турция обращалась к США с предложением приобрести комплексы «Джавелин», однако Вашингтон отказались продать эти ПТРК турецкой армии.

Отметим, что 3 февраля пять военнослужащих ВС Турции погибли в ходе операции «Оливковая ветвь», осуществляемой в сирийском Африне.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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