Отношения Турции и России не должны беспокоить другие страны – МИД

БАКУ /Trend/ - Крепкие отношения, которые строят Турции и Россия, не должны беспокоить другие страны, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишут в понедельник турецкие СМИ.

"Отношения с Россией других стран никого не беспокоят, но когда дело касается Турции, все начинают паниковать", - сказал он.

Турция и Россия имеют исторические связи, и в развитии отношений между этими странами ничего необычного нет, сказал он.

«В частности, развитие отношений с Москвой не означает, что это направлено против Вашингтона», - добавил он.

Чавушоглу отметил, что Турция нацелена на тесные и взаимовыгодные связи со всеми странами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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