В Турции сообщили о нейтрализации 970 боевиков с начала операции в Африне

6 февраля 2018 11:23 (UTC+04:00)

Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне нейтрализовали 970 террористов, заявил турецкий генеральный штаб во вторник, передает РИА Новости.

"Шестого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировано 23 члена террористических организаций PYD, YPG и ИГ. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 970", — говорится в заявлении генштаба.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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