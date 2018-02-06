Стали известны дата и место проведения саммита Турция-ЕС

6 февраля 2018 22:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Евросовета Дональд Туск, глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и премьер-министр председательствующей в Совете Европы Болгарии Бойко Борисов проведут 26 марта в болгарской Варне встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ со ссылкой на адресованное турецкому лидеру письмо Жана-Клода Юнкера и Дональда Туска, опубликованное в аккаунте в Твиттер официального представителя главы Евросовета Дональда Туска Пребена Аамана.

В послании отмечается, что предстоящие переговоры являются хорошей возможностью для определения общих интересов и развития двусторонних отношений.

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Azernews Newspaper
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