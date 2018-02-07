ЦРУ принесло официальные извинения Турции – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, на официальном уровне и в письменном виде принесло извинения Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, ранее, во время встречи, бывший Госсекретарь США Джон Керри сказал, что ЦРУ обладает точными разведданными относительно того, что Турция закупает нефть у террористов «Исламского Государство» (ИГ). Отвергнув эти обвинения, глава МИД Турции потребовал доказательств.

«Однако, не смотря на все требования Анкары предъявить доказательства, свидетельствующие о том, что якобы Турция закупает нефть у террористов ИГ, ЦРУ не смогло предъявить фактов подтверждающих подобные деяния. После чего турецкий МИД потребовал от ЦРУ официальных письменных извинений», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что в прошлом в западных СМИ неоднократно и активно распространялись слухи, обвиняющие Турцию в закупке нефти у действующих в Сирии террористов ИГ.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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