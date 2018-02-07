ЦРУ принесло официальные извинения Турции – Чавушоглу

7 февраля 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, на официальном уровне и в письменном виде принесло извинения Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, ранее, во время встречи, бывший Госсекретарь США Джон Керри сказал, что ЦРУ обладает точными разведданными относительно того, что Турция закупает нефть у террористов «Исламского Государство» (ИГ). Отвергнув эти обвинения, глава МИД Турции потребовал доказательств.

«Однако, не смотря на все требования Анкары предъявить доказательства, свидетельствующие о том, что якобы Турция закупает нефть у террористов ИГ, ЦРУ не смогло предъявить фактов подтверждающих подобные деяния. После чего турецкий МИД потребовал от ЦРУ официальных письменных извинений», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что в прошлом в западных СМИ неоднократно и активно распространялись слухи, обвиняющие Турцию в закупке нефти у действующих в Сирии террористов ИГ.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Отношения Турции и России не должны беспокоить другие страны – МИД
Турция 5 февраля 09:38
Турция в Сирии - не оккупант, а освободитель - глава МИД
Турция 2 февраля 13:20
Глава МИД Палестины посетит Турцию
Другие страны 1 февраля 11:31
Чавушоглу и Тиллерсон обсудили Сирию и Ирак
Турция 31 января 22:54
Турция вынуждена была начать военные операции в Сирии - Чавушоглу
Турция 29 января 12:41
Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД России
Турция 27 января 22:11
Турция ждет шагов от США после заявления помощника Трампа о поставках вооружений курдам
Турция 27 января 16:01
Население Африна приветствует операцию «Оливковая ветвь» - МИД Турции
Турция 26 января 17:29
Глава МИД: Вопрос переговоров о вступлении Турции в ЕС может быть вынесен на всенародное голосование
Турция 25 января 17:20
США утратили доверие Турции – глава МИД
Турция 25 января 15:01
Чавушоглу и Лавров обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
Турция 24 января 22:43
Глава МИД Турции встретился в Париже с госсекретарем США
Турция 23 января 19:24
Еще один солдат турецких ВС погиб во время операции «Оливковая ветвь» в Африне – МИД
Турция 23 января 16:27
Власти Сирии знали об операции «Оливковая ветвь» - Чавушоглу
Турция 23 января 13:07
Госсекретарь США озвучивает версию террористов – Мевлют Чавушоглу
Турция 23 января 09:43
Глава МИД Турции посетит Ирак
Турция 20 января 10:27
Турция и Россия должны согласовать свои действия в случае начала военной операции в сирийском Африне - МИД Турции
Турция 18 января 13:47
МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в автобусе в Казахстане
Казахстан 18 января 12:31