Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1062 боевиков с начала операции в Африне

9 февраля 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн ликвидированы 1062 террориста, говорится в сообщении турецкого Генштаба, распространенном в пятницу.

В частности, сегодня в Африне были ликвидированы 34 члена террористических организаций PYD, YPG и ИГ.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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