Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1266 боевиков с начала операции в Африне (Обновлено)

11 февраля 2018 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн ликвидированы 1266 террористов, говорится в сообщении турецкого Генштаба, распространенном в воскресенье.

В частности, за прошлый день в Африне были ликвидированы 86 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ. ВВС Турции нанесли удары по 19 объектам террористов, в том числе складам с оружием и убежищам.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Африне потерпел крушение турецкий вертолет
Турция 10 февраля 18:14
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан добился больших успехов во внешней политике - турецкий депутат
Политика 10 февраля 17:20
SOCAR продолжит диверсифицировать портфель в Турции
Энергетика 10 февраля 14:41
В Турции открылся памятник жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО, ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 10 февраля 01:17
В Африне освобождено свыше 40 населенных пунктов
Турция 9 февраля 13:30
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1062 боевиков с начала операции в Африне
Турция 9 февраля 11:11
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 8 февраля 23:43
Турция стала членом PIC/S
Турция 8 февраля 17:42
Турции не о чем говорить с Башаром Асадом – Эрдоган
Турция 8 февраля 14:26
Путин и Эрдоган договорились координировать спецслужбы в Сирии
Россия 8 февраля 13:58
Президенты Турции, Ирана и России проведут встречу в Стамбуле
Турция 8 февраля 11:45
Анкара и Москва обсудили военную операцию «Оливковая ветвь»
Турция 8 февраля 11:43
Генштаб Турции сообщил о нейтрализации 1028 боевиков с начала операции в Африне
Турция 8 февраля 11:38
Турция призвала союзников поддержать операцию «Оливковая ветвь» - МИД
Турция 8 февраля 09:21
В рамках операции «Оливковая ветвь» освобождены 40 населенных пунктов
Турция 8 февраля 09:16
Двое турецких военнослужащих погибли в Африне
Турция 8 февраля 00:12
Россия и Турция подписали соглашение, предусматривающее поставки Ка-32
Россия 7 февраля 21:43
В Турции разоблачена шпионская сеть, связанная с террористами в сирийском Африне
Турция 7 февраля 18:09