Турция и США готовы к продолжению партнерства

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел в Стамбуле переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

В ходе встречи Калына и Макмастера была подчеркнута значимость продолжения долгосрочного стратегического партнерства между Турцией и США.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и по совместным усилиям по преодолению стратегических вызовов, с которыми столкнулись союзники, в лице Турции и США.

Также были детально проанализированы темы, оказывающие негативное воздействие на двусторонние отношения, а также вопросы совместной борьбы с проявлениями терроризма.

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