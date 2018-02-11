Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области, пишут в воскресенье турецкие СМИ.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148", - отмечают СМИ.

Отметим, что в воскресенье пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщает ТАСС, в результате крушения выживших нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.