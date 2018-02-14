Премьер-министр: Анкара и Афины обсудили инцидент в Эгейском море

БАКУ /Trend/ - Турция и Греция обсудили произошедший в Эгейском море инцидент, сказал перед визитом в Беларусь премьер-министр Турции Бинали Йылырым, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам премьер-министра, для того чтобы подобные инциденты более не повторялись, Греции и Турции следует быть более внимательными.

«Эгейское море не должно становится местом конфликтов, и Турция и Греция должны стремиться к миру и стабильности в этом регионе», - сказал Йылдырым.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о столкновении катеров турецкой и греческой береговой охраны. По словам главы государства, инцидент не вызвал проблем. Эрдоган возложил ответственность за происшествие на греческую сторону, сказав, что "греки растерялись".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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