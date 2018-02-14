Премьер-министр: Анкара и Афины обсудили инцидент в Эгейском море

14 февраля 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Греция обсудили произошедший в Эгейском море инцидент, сказал перед визитом в Беларусь премьер-министр Турции Бинали Йылырым, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам премьер-министра, для того чтобы подобные инциденты более не повторялись, Греции и Турции следует быть более внимательными.

«Эгейское море не должно становится местом конфликтов, и Турция и Греция должны стремиться к миру и стабильности в этом регионе», - сказал Йылдырым.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о столкновении катеров турецкой и греческой береговой охраны. По словам главы государства, инцидент не вызвал проблем. Эрдоган возложил ответственность за происшествие на греческую сторону, сказав, что "греки растерялись".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На территорию турецких провинций Хатай и Килис были запущены 94 ракеты - премьер
Турция 5 февраля 00:37
Самую тяжелую борьбу с отрядами ИГ в Сирии вела именно Турция - премьер-министр
Турция 26 января 23:22
Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ – премьер
Турция 19 января 13:43
Турция предотвратит террористическую угрозу на южных границах - премьер
Турция 18 января 13:13
Турция намного безопаснее США - премьер
Турция 12 января 15:34
Турция и Саудовская Аравия обсудят региональные вопросы
Турция 25 декабря 2017 16:47
Премьер Турции обсудит военные операции в Сирии с главами Генштаба и разведки – СМИ
Турция 22 декабря 2017 12:16
Завершился визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Нахчыванскую Автономную Республику (ФОТО)
Политика 21 декабря 2017 02:05
Премьер-министр Турции посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване (ФОТО)
Политика 20 декабря 2017 21:52
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику (ФОТО)
Азербайджан 20 декабря 2017 21:35
Премьер Турции прибывает с официальным визитом в Нахчыван
Бизнес 20 декабря 2017 12:51
Премьер-министр: Турция не является транзитной страной для мигрантов
Турция 15 декабря 2017 14:27
Турецкий премьер сравнил признание Иерусалима столицей Израиля игрой с огнем
Арабские страны 7 декабря 2017 12:19
Признание Иерусалима столицей Израиля может привести к межрелигиозным столкновениям – премьер Турции
Турция 6 декабря 2017 09:31
Турция достигла серьезных результатов в борьбе с терроризмом - премьер
Турция 1 декабря 2017 13:02
БТК - неотъемлемая часть международных грузоперевозок - премьер-министр
Турция 29 ноября 2017 15:00
Премьер-министр Турции обозначил основные проблемы препятствующие союзническим отношениям Анкары и Вашингтона
Турция 29 ноября 2017 10:57
НАТО не оказал Турции нужную поддержку – премьер
Турция 29 ноября 2017 10:20