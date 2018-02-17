Анкара не ведет войну в Сирии - премьер Турции

17 февраля 2018 16:49 (UTC+04:00)

Анкара не ведет войну в Сирии, речь идет о борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает РИА Новости.

"В Сирии нет войны, это борьба с терроризмом, в которой участвует не только Турция, но и 62 государства в составе коалиции, а также Россия и Иран. Мы является членами НАТО, мы являемся частью нашей коалиции, обеспечиваем поддержку коалиции в воздухе, НАТО использует военно-воздушные базы в Турции, которые вообще сделали возможным операцию", — заявил турецкий премьер.

По словам Йылдырыма, в Сирии и Ираке "уже довольно успешно справились с одной террористической организацией, но сейчас террористы сгруппировались заново под новым именем, используют российское и американское вооружение, которое они добывают нелегальным путем", в том числе посредством заказа в Интернете.

Новости по теме
Кризис в отношениях между Турцией и Германией разрешен - Йылдырым
Турция 16 февраля 21:21
Генсек ООН: ситуация в Сирии после временного затишья вновь обострилась
В мире 16 февраля 20:51
Могерини назвала дату конференции по гумпомощи и урегулированию в Сирии
Европа 16 февраля 15:54
В Евросоюзе готовят конференцию по будущему Сирии
Европа 15 февраля 18:11
Пять сел в Африне перешли под контроль турецкой армии
Турция 15 февраля 17:44
Министр обороны Турции заявил, что НАТО не возражает против операции в Африне
Турция 15 февраля 16:09
ПВО Сирии открыли огонь по израильскому истребителю
Арабские страны 15 февраля 04:46
Де Мистура оценил ситуацию в Сирии
В мире 14 февраля 20:18
Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Сирии
США 14 февраля 17:54
Турция примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Турция 14 февраля 14:31
Премьер-министр: Анкара и Афины обсудили инцидент в Эгейском море
Турция 14 февраля 11:25
Париж заявил о готовности атаковать в Сирии склады с химическим оружием
Европа 14 февраля 00:45
НАТО приветствовала переговоры между Турцией и США по ситуации в Сирии
Турция 13 февраля 16:52
Переговоры по Сирии в Астане пройдут после встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана
Казахстан 13 февраля 10:38
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1369 боевиков с начала операции в Африне
Турция 13 февраля 04:18
ЕС призвал Израиль и Иран к сдержанности после эскалации в Сирии
Европа 12 февраля 16:32
Конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий - ООН
Арабские страны 11 февраля 06:35
В Пентагоне заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону
США 11 февраля 01:39