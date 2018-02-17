Анкара не ведет войну в Сирии - премьер Турции

Анкара не ведет войну в Сирии, речь идет о борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает РИА Новости.



"В Сирии нет войны, это борьба с терроризмом, в которой участвует не только Турция, но и 62 государства в составе коалиции, а также Россия и Иран. Мы является членами НАТО, мы являемся частью нашей коалиции, обеспечиваем поддержку коалиции в воздухе, НАТО использует военно-воздушные базы в Турции, которые вообще сделали возможным операцию", — заявил турецкий премьер.

По словам Йылдырыма, в Сирии и Ираке "уже довольно успешно справились с одной террористической организацией, но сейчас террористы сгруппировались заново под новым именем, используют российское и американское вооружение, которое они добывают нелегальным путем", в том числе посредством заказа в Интернете.