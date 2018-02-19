Посол Турции в РФ: точных дат встречи на министерском уровне по Сирии в Астане пока нет

19 февраля 2018 11:13 (UTC+04:00)

Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии в Астане состоится в марте, точных дат пока нет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол Турции в России Хюсейин Лазип Дириоз.

"Да, такая встреча запланирована на март, но точных дат пока нет", - сказал он.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что встреча в Астане ожидается в первой половине марта. Российский министр отметил, что благодаря переговорам в Астане уровень насилия в Сирии значительно снизился.

Первый раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 23-24 января 2017 года. Его важным итогом стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии. Россия, Турция и Иран договорились о создании трехсторонней оперативной группы для контроля за соблюдением перемирия в стране.

В декабре 2017 года в столице Казахстана состоялась восьмая международная встреча по Сирии. По ее итогам Россия, Иран и Турция согласовали сроки проведения Конгресса сирийского национального диалога 29-30 января в Сочи.

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